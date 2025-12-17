Fürstentum Liechtenstein

Neubestellung des Stiftungsrats der Kunstschule Liechtenstein

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 16. Dezember 2025, Gunilla Marxer-Kranz und Gabriele Braun für die Mandatsperiode vom 16. Dezember 2025 bis 15. Dezember 2029 als Mitglieder in den Stiftungsrat der Kunstschule Liechtenstein bestellt.

Neben den neuen Mitgliedern sind folgende Personen im Stiftungsrat der Kunstschule Liechtenstein: Vorsitzender ist Ralf Jehle, als weitere Mitglieder sind Maria Fasel und Philipp Zünd tätig. Mitglieder mit einer beratenden Stimme sind Robert Stecher (Schulamt) und Sebastian Frommelt (Direktor der Kunstschule Liechtenstein).

Der scheidenden Stiftungsrätin Alexandra Oberhuber-Wilhelm dankt die Regierung für ihren Einsatz und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute. Den neuen Mitgliedern dankt sie für ihre Bereitschaft, sich in der Kunstschule einzubringen und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.