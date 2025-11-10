Fürstentum Liechtenstein

Fachkurs Offiziersanwärter

Vaduz (ots)

Am Samstag, 15. November 2025, findet in Triesen der "Einführungskurs für Offiziersan-wärter" der Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren statt.

Unter der Leitung von Kurskommandant Günther Hoch, Triesen, werden die Teilnehmer auf die Offizierslaufbahn vorbereitet und lernen Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Offiziers der Feuerwehr kennen. Sie erhalten ausserdem Einblicke in verschiedene Sachthemen, welche zur Erfüllung der zukünftigen Tätigkeit von Bedeutung sind, angefangen bei den rechtlichen Grundlagen bis zu Umweltthemen. Auch das Bewerten und Besprechen von Übungen nimmt einen breiten Raum ein.

Die theoretischen und praktischen Lektionen finden in und um die Alte Fabrik an der Dorfstrasse statt.