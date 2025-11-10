Fürstentum Liechtenstein

Botschafterin akkreditiert

Vaduz (ots)

S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat am Montag, 10. November 2025, Callista Louise Gingrich, Botschafterin der Vereinigten Staaten von Amerika, als ausserordentliche und bevollmächtigten Botschafterin zur Überreichung ihres Beglaubigungsschreibens auf Schloss Vaduz empfangen.

Vor der Überreichung ihres Beglaubigungsschreibens stattete die Botschafterin Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni einen Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude ab. Im Anschluss an die Zeremonie auf Schloss Vaduz wurde Callista Gingrich von Regierungschefin Brigitte Haas zu einem Gespräch empfangen.

