Fürstentum Liechtenstein

Neue Klimaanalysekarten für Liechtenstein

Das Amt für Umwelt und das Amt für Hochbau und Raumplanung haben Klimaanalysekarten für Liechtenstein erarbeiten lassen, welche in einem ersten Schritt auf dem Geodatenportal des Landes veröffentlicht werden. Sie stehen den Gemeinden als wichtige Planungsgrundlage sowie der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit wird ein weiterer Beitrag zur klimaangepassten Raumplanung und zur Erhöhung der Lebensqualität im Land geleistet.

Sie stellen eine wichtige Grundlage für eine zukunftsorientierte Raumplanung in Liechtenstein dar, da das Land aufgrund seiner alpinen Lage besonders stark vom Klimawandel betroffen ist. Die steigenden Durchschnittstemperaturen führen zunehmend zu sogenannten Hitzeinseln in den Siedlungsgebieten des Talraumes. Um diesen Herausforderungen gezielt begegnen zu können, wurden sechs neue Analysekarten erstellt, die die klimatischen Bedingungen tags- und nachtsüber detailliert abbilden.

Die Karten zeigen nicht nur die besonders überhitzten Bereiche während des Tages, sondern auch die Entstehungsgebiete von Kaltluft in den Hanglagen und landwirtschaftlich genutzten Tallagen nahe den Siedlungen. Mit Richtungspfeilen werden die nächtlichen Kaltluftströme in Richtung der Siedlungsgebiete dargestellt - ein entscheidender Hinweis für künftige bauliche Entwicklungen. So kann der natürliche Temperaturausgleich zwischen aufgeheiztem Talboden und kühlen Hängen auch langfristig sichergestellt werden.