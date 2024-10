Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein und USA erreichen neue Dimension der bilateralen Zusammenarbeit

Vaduz (ots)

Am 22. Oktober fand der erste Strategische und Wirtschaftliche Partnerschaftsdialog zwischen Liechtenstein und den USA in Washington D.C. statt. Im Zentrum der Gespräche stand die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit beider Staaten. Dieses neue Dialogformat ist das Ergebnis mehrjähriger intensiver und enger Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten. Die erste Ausgabe des gemeinsamen Dialogs wurde mit einem Treffen zwischen dem Vize-Aussenminister der USA, Kurt Campbell, und Aussenministerin Dominique Hasler ausdrücklich gewürdigt. Als Ergebnis des ersten Partnerschaftsdialogs wurde ein gemeinsames Statement veröffentlicht.

Im Rahmen des Treffens mit dem Vize-Aussenminister der USA, Kurt Campbell, hob Aussenministerin Dominique Hasler die Wichtigkeit des Austauschs mit den Vereinigten Staaten für Liechtenstein hervor und würdigte den Dialog als weiteren wichtigen Schritt im Ausbau der partnerschaftlichen Beziehung Liechtensteins zu den Vereinigten Staaten: "Insbesondere in Zeiten wie diesen, geprägt durch geopolitische Veränderungen, nimmt der enge Austausch mit gleichgesinnten Partnern für Liechtenstein einen besonderen Stellenwert ein." Das nun fortwährend etablierte Dialogformat ermöglicht es Liechtenstein, sich in diesem Sinne mit den Vereinigten Staaten über sicherheitsrelevante Entwicklungen auszutauschen sowie strategische und wirtschaftspolitische Anliegen in neuer Regelmässigkeit zu platzieren.

Sicherheitspolitische und wirtschaftliche Kooperation im Mittelpunkt

Im Zentrum der ersten Ausgabe des Partnerschaftsdialogs am 22. Oktober standen neben dem Austausch zu vielfältigen sicherheitspolitischen Aspekten der Zusammenarbeit auch die wirtschaftliche Kooperation beider Staaten. Die liechtensteinische Delegation erneuerte den Wunsch nach einem Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA und legte dar, wie beide Seiten von einer solchen weiteren Intensivierung der bereits engen bilateralen Wirtschaftsbeziehungen profitieren würden. Aus aktuellem Anlass gratulierten die USA Liechtenstein zum Beitritt zum Internationalen Währungsfonds und begrüssten den Schritt als wichtiges Element zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts sowie zur weiteren multilateralen Integration Liechtensteins.

Liechtenstein nahm mit einer hochrangigen Delegation von Vertreterinnen und Vertretern der Finanz-, Innen- und Aussenministerien am Partnerschaftsdialog teil. Die USA war ebenfalls hochrangig durch unterschiedliche Abteilungen der amerikanischen Verwaltung am neuen Dialogformat vertreten. Teil der US-Delegation war auch der für Liechtenstein zuständige amerikanische Botschafter Scott Miller. Die Zusammensetzung der US-Delegation war Ausdruck der exzellenten Zusammenarbeit mit den USA sowohl in Washington als auch mit der US-Botschaft in Bern. Als Ergebnis des ersten Partnerschaftsdialogs veröffentlichen Liechtenstein und die USA ein gemeinsames Statement, das die starke und weiter wachsende Partnerschaft würdigt.

( https://www.regierung.li/files/attachments/joint-statement-us-liechtenstein-sepd-october-2024.pdf .

Die Grundlage des Partnerschaftsdialogs bildet eine im August 2024 unterzeichnete Absichtserklärung zwischen Liechtenstein und den USA. Mit der Erklärung bekannten sich die beiden Staaten zu regelmässigen Treffen auf hoher Beamtenebene und einem noch engeren Austausch zu Themen von bilateralem, globalem und multilateralem Interesse. Der Partnerschaftsdialog ist das Ergebnis Liechtensteins langjähriger und intensiver Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und den USA. Es war das Ziel beider Seiten, den ersten Dialog zeitnah durchzuführen. Die nächste Ausgabe des Dialogs findet voraussichtlich im Jahr 2026 in Liechtenstein statt.