Fürstentum Liechtenstein

Das "Kulturforum" lädt zum Dialog.

Vaduz (ots)

Am 19. Mai 2025 findet im SAL in Schaan das "Kulturforum" zur "Kulturstrategie Liechtenstein 2025+" statt. Es sind alle Kulturakteure sowie Kulturinteressierte eingeladen, ihre Ideen und Vorstellungen für den Kulturstandort Liechtenstein einzubringen.

Als breit angelegter Anlass mit diversen Podien zu Themenschwerpunkten im Kulturbereich, welche unter Einbindung zahlreicher Kulturvertretenden gehalten werden, ist die Bevölkerung herzlich eingeladen, am Montag, 19. Mai 2025, im Kleinen Saal des SAL in Schaan mitzudiskutieren. So soll das Kulturforum als Resonanzraum dazu dienen, bereits vorliegende Statements aus bereits zahlreich geführten Interviews mit diversen Kulturakteurinnen und -akteuren für eine künftige Kulturstrategie zu verifizieren sowie eine Vision und die strategischen Ziele der künftigen, liechtensteinischen Kulturpolitik zu diskutieren und aufzuzeigen.

Die breit angelegte Diskussion zu einer neuen Kulturstrategie unterstreicht das Bestreben der Regierung, die Kulturpolitik des Landes zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln. Eine zeitgemässe Kulturstrategie ist von grosser Bedeutung, um das kulturelle Erbe zu bewahren, soziale Kohäsion zu fördern, wirtschaftliche Vorteile zu nutzen, Bildung und Innovation zu unterstützen, internationale Beziehungen zu stärken und die Lebensqualität der Bevölkerung insgesamt zu verbessern.

Kultur im Dialog: Ein Tag für Ideen und Impulse

Den Auftakt des Forums bildet die Begrüssung durch die Regierungschefin-Stellvertreterin und Kulturministerin Sabine Monauni und ein Input-Referat durch Philippe Bischof, Direktor der Kulturstiftung Pro Helvetia. Moderiert wird das Kulturforum durch Doris Quaderer und musikalisch begleitet durch Amik Guerra und Band.

Der Anlass dauert von 14 bis 21.30 Uhr und beinhaltet insgesamt sechs Podiumsdiskussionen zu den Themen:

"Kultur - von was reden wir?" "Kultur als Arbeitswelt" "Kultur und Bildung" "Kultur und Kommunikation" "Kultur ermöglichen" "Kultur über die Grenzen"

Das Schlusspodium befasst sich schliesslich mit der Frage "Wie weiter? Ernte und nächste Schritte".

Das detaillierte Programm finden Sie über die Homepage des Amts für Kultur (Kulturschaffen/Kulturstrategie) oder unter diesem Link: https://www.llv.li/serviceportal2/amtsstellen/amt-fuer-kultur/kulturschaffen/2025/kulturstrategie-2025-/kulturforum-programm_3.0_kulturstrategie-liechtenstein-2025-.pdf

Anmeldungen bis 16. Mai 2025 erbeten unter nachfolgendem Link:

https://regierung.li/kulturforum