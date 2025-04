Oehler Web

Do it yourself – Was Sie jederzeit selbst beim Auto reparieren können und wovon Sie besser die Finger lassen

Im Alltag ist das Auto für viele ein unverzichtbares Fortbewegungsmittel – sei es auf dem Arbeitsweg, beim Familienausflug oder für spontane Reisen. Wer seinen Wagen pflegt und kleinere Reparaturen selbst übernimmt, spart nicht nur Geld, sondern lernt auch sein Fahrzeug besser kennen. Doch nicht jede Reparatur eignet sich für Laien. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, was Sie selbst beim Auto reparieren können – und wovon Sie besser die Finger lassen sollten.

Do it yourself – Diese Reparaturen sind einfach und effektiv

Rain, Schweiz - April 2025: Einige Wartungsarbeiten und kleinere Reparaturen lassen sich mit wenig Aufwand, etwas Geschick und dem richtigen Werkzeug problemlos selbst durchführen – ganz ohne Werkstattbesuch:

1. Leuchtmittel austauschen

Ob Scheinwerfer, Blinker oder Rücklichter – das Ersetzen defekter Lampen ist meist unkompliziert. In der Bedienungsanleitung finden Sie genaue Anweisungen, wie Sie das Leuchtmittel wechseln.

2. Scheibenwischerblätter erneuern

Ein klarer Durchblick ist für die Sicherheit entscheidend. Abgenutzte Wischerblätter lassen sich mit wenigen Handgriffen austauschen. Neue Modelle sind meist mit einem Klicksystem versehen.

3. Batterie prüfen und tauschen

Eine schwache oder leere Autobatterie ist ein häufiger Pannenverursacher. Mit einem Batterietester können Sie den Ladezustand selbst kontrollieren. Der Austausch ist ebenfalls einfach – dabei aber immer die richtige Reihenfolge beim Ab- und Anklemmen beachten.

4. Luftfilter wechseln

Ein verstopfter Luftfilter erhöht den Verbrauch und verringert die Motorleistung. Der Wechsel ist in wenigen Minuten erledigt – meist benötigen Sie dazu nicht mehr als einen Schraubenzieher.

5. Reifenwechsel

Das saisonale Wechseln von Sommer- auf Winterreifen (und umgekehrt) lässt sich gut selbst erledigen – mit Wagenheber und Drehmomentschlüssel. Wichtig: Luftdruck und Profiltiefe regelmässig prüfen.

6. Flüssigkeiten nachfüllen

Scheibenwischwasser, Kühlflüssigkeit und Motoröl lassen sich ganz leicht kontrollieren und nachfüllen. Beim Öl ist allerdings Vorsicht geboten – zu viel kann dem Motor schaden.

7. Sicherungen austauschen

Funktioniert z. B. das Radio oder die Innenbeleuchtung nicht mehr, liegt es oft an einer durchgebrannten Sicherung. Diese lassen sich schnell tauschen – der Sicherungskasten ist im Handbuch dokumentiert.

Finger weg – Diese Reparaturen gehören in professionelle Hände

So sehr man auch selbst anpacken möchte – manche Arbeiten am Auto sind sicherheitsrelevant, erfordern Spezialwissen oder spezielle Werkzeuge. Hier ist der Gang zur Fachwerkstatt unumgänglich:

Bremsen ersetzen

Ein defektes Bremssystem ist lebensgefährlich. Auch wenn es YouTube-Tutorials dazu gibt: Bremsbeläge und -scheiben sollten ausschliesslich von Profis gewechselt werden.

Zahnriemen und Steuerkette

Ein Fehler beim Zahnriemenwechsel kann zu kapitalen Motorschäden führen. Hier ist Fachwissen gefragt.

Arbeiten am Airbag-System

Das Airbagsystem steht unter Spannung und ist sicherheitsrelevant. Falsche Handgriffe können gefährlich sein.

Elektronik und Steuergeräte

Fehler in der Fahrzeugelektronik können teure Folgen haben. Diagnosegeräte sind teuer und benötigen Erfahrung in der Anwendung.

Fahrwerks- und Lenkungskomponenten

Die Achsgeometrie, Stossdämpfer und Lenkungsteile sind für die Fahrstabilität entscheidend – hier ist Präzision gefragt.

Unser Fazit

Wer einige DIY-Reparaturen am Auto selbst übernimmt, kann bares Geld sparen und die Lebensdauer seines Fahrzeugs verlängern. Trotzdem gilt: Sicherheit geht vor! Komplexere Arbeiten sollten Profis überlassen werden – zum Schutz von Ihnen und anderen Verkehrsteilnehmern.

