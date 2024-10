Assan Alüminyum

Assan Alüminyum erwirbt ein Solarkraftwerk, um seine Nachhaltigkeitsbemühungen zu verstärken

Istanbul (ots/PRNewswire)

Assan Alüminyum, einer der weltweit führenden Hersteller von flachgewalztem Aluminium, hat seine Bemühungen um Nachhaltigkeit durch den Erwerb eines Solarkraftwerks in Karaman verstärkt. Die Anlage, die sich über eine Fläche von 11,37 Hektar erstreckt, verfügt über eine installierte Kapazität zur Erzeugung sauberer Energie von 10 MWp und ist ein wichtiger Schritt im Rahmen des Engagements des Unternehmens für die Erzeugung erneuerbarer Energie und die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes.

Die Akquisition steht im Einklang mit der kürzlich veröffentlichten Dekarbonisierungs-Roadmap von Assan Alüminyum, die das Ziel des Unternehmens beschreibt, bis zum Jahr 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dieses Solarkraftwerk wird dazu beitragen, wichtige Meilensteine der Roadmap zu erreichen und den CO2-Fußabdruck des Unternehmens zu verringern, indem es seine marktbasierten Scope-2-Emissionen ausgleicht.

Göksal Güngör, Geschäftsführer von Assan Alüminyum, betonte die Bedeutung der erneuerbaren Energien in der Unternehmensstrategie: "Mit diesem Solarkraftwerk machen wir einen weiteren wichtigen Schritt zum Ausbau unseres Portfolios an erneuerbaren Energien und zur Reduzierung unserer Kohlenstoffemissionen. Unser Ziel ist es, 'die Zukunft zu produzieren, ohne sie zu verschwenden', und diese Übernahme spiegelt unser Engagement für die Senkung unserer Kohlenstoffintensität wider und trägt somit zur Kreislaufwirtschaft bei.

Neben der neuen Solaranlage betreibt Assan Alüminyum bereits eine Anlage für erneuerbare Energien aus Wasserkraft in Manavgat. Diese Anlage produziert eine Menge sauberer Energie, die in etwa dem jährlichen Stromverbrauch des Unternehmens entspricht, was die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens weiter unterstützt. Durch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und die Erzeugung und den Kauf von internationalen Zertifikaten für erneuerbare Energien (I-REC) ist das Unternehmen in der Lage, seine marktbasierten Scope-2-Emissionen vollständig auszugleichen.

Im Rahmen seiner umfassenderen Nachhaltigkeitsbemühungen führt Assan Alüminyum weiterhin Energieeffizienzprojekte durch, die seinen Erdgas- und Stromverbrauch erfolgreich reduziert haben. Die auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Aktivitäten und Prozesse des Unternehmens wurden weltweit anerkannt, da das Unternehmen das Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Standard Zertifikat für seine Produktions- und Recyclinganlagen erhielt.

Die Bemühungen des Unternehmens, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern, wurden auch finanziell unterstützt. Assan Alüminyum sicherte sich vor kurzem eine grüne Finanzierung in Höhe von 90 Millionen Dollar von der International Finance Corporation (IFC) und ist damit das erste Unternehmen in seinem Sektor, das einen zu 100 % klimagerechten grünen Kredit erhält.

Assan Alüminyum bekennt sich zu seinen Grundwerten Zuverlässigkeit, Flexibilität, Innovation und Nachhaltigkeit und ist bestrebt, auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft sowohl einen Beitrag zur Wirtschaft als auch zur Umwelt zu leisten.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2544493/Assan_Aluminyum.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1088235/Assan_Aluminyum_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/assan-aluminyum-erwirbt-ein-solarkraftwerk-um-seine-nachhaltigkeitsbemuhungen-zu-verstarken-302292434.html