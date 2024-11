LID Pressecorner

Das Frühkartoffelkonzept 2025 wurde verabschiedet

Medienmitteilung

Die Vertreter von Produktion und Handel haben das Frühkartoffelkonzept 2025 genehmigt. Dieses bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Ziel ist erneut, eine bedarfsgerechte An-bauplanung für die Frühkartoffeln zu schaffen. Die Produzenten sind aufgerufen, die Flächen- und Sortenplanung 2025 unbedingt mit dem Abnehmer abzusprechen.

Die Umstellung von Lagerkartoffeln auf neuerntige, inländische Frühkartoffeln ist jedes Jahr eine grosse Herausforderung, insbesondere die volle Versorgung des Marktes mit schalenfesten, festko-chenden Kartoffeln (grüne Linie). Um den Markt zeitig mit Frühkartoffeln zu versorgen, werden in den Frühanbaugebieten spezielle Kartoffelsorten im gedeckten Anbau gepflanzt. Dank einer profes-sionellen Planung und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit innerhalb der Branche verlief Kampagne auch in diesem anspruchsvollen Jahr positiv.

Nicht schalenfeste Ware als Spezialität vermarktet

Nicht schalenfeste Frühkartoffeln der Sorten Lady Christl, Agata, Colomba und Twinner wurden bei den Grossverteilern im frühen Segment als Spezialität vermarktet. Dies hat sich bewährt und soll so weitergeführt werden. Das Marktpotenzial von nicht schalenfester Ware ist jedoch sehr beschränkt und die Artikelpflege in der Verkaufsstelle aufgrund der kurzen Haltbarkeit aufwändig. Die vier Sorten sollen jeweils so früh wie möglich in der braunen Verpackung angeboten werden. Bis im Juli ist die Qualität vorwiegend schalenfest. Anschliessend folgt der Wechsel zu den frühreifen festkochenden Sorten. Der Schwerpunkt liegt auf einer möglichst frühen Marktversorgung mit vorwiegend schalen-festen Kartoffeln aus der neuen Ernte. Dieses Vermarktungskonzept hat sich sowohl bei den kon-ventionellen und wie auch bei den Bio-Kartoffeln bewährt und wird weitergeführt.

Anbauplanung 2025 zwingend mit Abnehmer absprechen

Die Frühkartoffelfläche wurde in den letzten Jahren leicht erhöht. Angesichts der gut gefüllten Lager im Herbst 2024 ist für die Kampagne 2025 keine Ausdehnung der Frühkartoffelflächen geplant, son-dern teilweise sogar eine leichte Reduktion vorgesehen. Die Produzenten sind aufgerufen, die Flä-chen- und Sortenplanung 2025 unbedingt mit dem Abnehmer abzusprechen. Dies trägt dazu bei, den Markt auch im kommenden Jahr im Gleichgewicht zu halten.

Über den detaillierten Ablauf der Frühkartoffelkampagne informiert swisspatat wieder vor Beginn der Kampagne im Frühling 2025.

Kontakt für Rückfragen: swisspatat, Christian Bucher, bucher@swisspatat.ch, 031 385 36 50