Fürstentum Liechtenstein

Schönste Bücher aus Liechtenstein 2024 ausgezeichnet

Vaduz (ots)

Die schönsten Bücher des Jahres 2024 stehen fest: Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Regierungsgebäude in Vaduz wurden am Montag, 17. März 2025, die gelungensten Publikationen prämiert. Regierungsrat Manuel Frick überreichte die Urkunden und betonte die hohe gestalterische Qualität der eingereichten Werke. In seinen Grussworten unterstrich er die Bedeutung des Wettbewerbs: "Er würdigt die gestalterische Vielfalt und handwerkliche Präzision, die in jeder Publikation stecken. Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern und bedanke mich dafür, dass sie sich dafür einsetzen, dass das gedruckte Buch weiterhin ein wesentliches Kulturgut bleibt."

Die Veranstaltung brachte Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber, Verlage, Gestaltende sowie Vertreterinnen und Vertreter der Kulturszene zusammen. Insgesamt wurden 20 Bücher für den Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2024" eingereicht, wovon eine Publikation nicht dem Reglement entsprach. Zwei Bücher überzeugten die Fachjury besonders und erhielten das Prädikat "Ausgezeichnet". Diese Werke nehmen automatisch am internationalen Wettbewerb "Schönste Bücher aus aller Welt" teil und werden auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt präsentiert.

Die Preisträgerinnen und Preisträger 2024 sind:

"Ausgezeichnet 2024"

Titel: "Lorenz Schierscher erzählt"

von Lorenz Schierscher

Gestaltung: Atelier Silvia Ruppen Anstalt, Vaduz

Verlag: Alpenland Verlag, Schaan

Druck: Gutenberg AG, Schaan

Bindung: Buchbinderei Thöny AG, Vaduz

"Ausgezeichnet 2024"

Titel: "Triennale 2024"

herausgegeben von Visarte Liechtenstein e.V., Vaduz

Gestaltung: Samuel Wolf, Wolf Studio GmbH, Zürich

Herausgebende Institution: Visarte Liechtenstein e.V., Vaduz

Druck: Druckerei Odermatt AG, Dallenwil

Bindung: Bubu AG, Mönchaltorf

"Lobende Anerkennung 2024"

Titel: "Ana Lupas"

herausgegeben von Stedelijk Museum, Amsterdam; Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz; S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent; P420, Bologna

Gestaltung: Akiko Wakabayashi, (NL)

Verlag: Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, Köln (D)

Druck: Lösch GmbH & Co. KG, Stuttgart (D)

Bindung: Lösch GmbH & Co. KG, Stuttgart (D)

"Lobende Anerkennung 2024"

Titel: "Magische Orte"

Einblicke in Atelieraufenthalte (2006-2023) im Liechtensteiner Künstleratelier in Berlin und von liechtensteinischen Kunst- und Kulturschaffenden in der Atelierwohnung des Kantons St. Gallen in Rom

herausgegeben vom Amt für Kultur, Fürstentum Liechtenstein

Gestaltung: Studio Annett Höland, Schaan

Herausgebende Institution: Amt für Kultur, Fürstentum Liechtenstein, Vaduz

Druck: BVD Druck+Verlag AG, Schaan

Bindung: Bubu AG, Mönchaltorf

"Lobende Anerkennung 2024"

Titel: "Sprichwörter von hier & anderswo"

herausgegeben von Laura Hilti und Cornelia Wolf

Gestaltung: Cornelia Wolf, Vaduz

Herausgebende Institution: Edition Hoi Liechtenstein, Vaduz

Druck: BVD Druck+Verlag AG, Schaan

Bindung: Bubu AG, Mönchaltorf