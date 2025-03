Fürstentum Liechtenstein

Vernissage an der Liechtensteinischen Botschaft in Bern

Vaduz (ots)

Am Donnerstag, 13. März 2025, fand unter Beisein von Regierungsrat Manuel Frick die Vernissage mit Werken der liechtensteinischen Kunstschaffenden Hanna Roeckle an der Liechtensteinischen Botschaft in Bern statt.

Von Vaduz, Genf, über Berlin, in die USA bis nach Tokio - Hanna Roeckle stellt ihre plastischen, geometrisch-abstrakten Werke international aus. Einige ihrer Wand- und Bodenwerke werden nun an der Liechtensteinischen Botschaft in Bern für ein Jahr gezeigt. Die in Liechtenstein geborene und in Zürich lebende Künstlerin pendelt zwischen Malerei und Skulptur.

Regierungsrat Manuel Frick betonte in seiner Eröffnungsrede insbesondere die beeindruckende Tiefe und Komplexität der Werke und ihre Auseinandersetzung mit Farbe, Form und Raum. Er bedankte sich ausserdem bei Botschafterin Doris Frick für ihre Initiative, liechtensteinische Kunst regelmässig an der Botschaft in Bern zu präsentieren. Damit werde eine Plattform für liechtensteinisches Kunstschaffen geboten, die weit über die Grenzen Liechtensteins hinaus sichtbar ist.

Im Rahmen seines Aufenthalts in Bern traf Regierungsrat Manuel Frick seine Amtskollegin, Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, zu einem informellen Austausch über aktuelle Herausforderungen.