Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteinische Landesverwaltung verkauft Büromobiliar für symbolische fünf Franken

Vaduz (ots)

Die Stabsstelle für staatliche Liegenschaften hat eine Inventarisierung und Bewertung des überschüssigen Büromobiliars vorgenommen. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Bestände den Bedarf an Ersatzmöbeln übersteigen. Aufgrund dessen wurde zum einen entschieden, Teile des Mobiliars gemeinnützigen Institutionen in Liechtenstein zu überlassen. Zum anderen sollen diverse Möbelstücke für einen symbolischen Preis von fünf Franken pro Gegenstand veräussert werden.

Der öffentliche Verkauf findet am Samstag, 22. März 2025, zwischen 9 und 15 Uhr auf dem Gelände des Landeswerkhofs an der Zollstrasse 47 und 53 in Vaduz statt.

Angeboten werden Sideboards, Regale, Rollcontainer, Sitzungszimmerstühle, Sitzungszimmertische, Bürotische und Bürostühle. Sämtliche Gegenstände sind gebraucht und werden ohne jegliche Gewährleistung verkauft. Ein Erwerb ist ausschliesslich mit Bargeld möglich. Im Sinne einer effizienten Abwicklung wird darum gebeten, Zahlungen nach Möglichkeit mit Fünffrankenmünzen und Zehnernoten vorzunehmen. Nach dem Kauf muss das Mobiliar umgehend mitgenommen werden. Für ein geeignetes Transportmittel ist entsprechend im Vorfeld zu sorgen. Reservationen einzelner Möbelstücke sind nicht möglich.

Fotoaufnahmen des zu veräussernden Mobiliars können unter nachfolgendem Link heruntergeladen werden: https://www.llv.li/de/landesverwaltung/stabsstelle-fuer-staatliche-liegenschaften/liegenschaftsverwaltung/fotos-veraeusserungen-mobiliar-landesverwaltung-22.3.2025