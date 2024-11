Fürstentum Liechtenstein

GreenBeats: Unsere Umwelt gibt den Takt an

Vaduz (ots)

"GreenBeats: Unsere Umwelt gibt den Takt an" - unter diesem Motto lädt das Amt für Umwelt am Dienstag, 12. November, um 18.00 Uhr zu einer inspirierenden Quiz-Nacht ins TAK nach Schaan ein. Im Mittelpunkt stehen spannende Diskussionen rund um Klima-, Umwelt- und Naturschutz in Liechtenstein.

Der bekannte Schweizer Rapper Knackeboul führt musikalisch durch das Programm und wird gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Oberschule Vaduz auftreten. Auf der Bühne erwarten die Besucherinnen und Besucher ausserdem wertvolle Einblicke in aktuelle Aktivitäten verschiedener Institutionen und lokaler Initiativen sowie inspirierende Impulse für ein nachhaltiges Leben im Einklang mit der Umwelt.

Den anschliessenden Apéro gestalten Schülerinnen und Schüler der Realschule Balzers. Die engagierten Jugendlichen sammeln dafür bei liechtensteinischen Betrieben übrig gebliebene Lebensmittel und verwandeln diese in kreative Speisen. Die Gäste erwartet ein unterhaltsamer Abend mit vielen Anregungen zum Thema Natur und Umwelt sowie die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und selbst aktiv zu werden.

Die Veranstaltung wird vom Amt für Umwelt in Kooperation mit "Ich, die Zukunft e.V." und engagierten lokalen Partnern organisiert. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter unsere-umwelt@llv.li ist erwünscht.

GreenBeats

Dienstag, 12. November 2024; TAK Theater am Kirchplatz, Schaan

17:00 Uhr Türöffnung

18:00 Uhr Start

19:30 Uhr Apéro