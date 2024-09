Fürstentum Liechtenstein

Infrastrukturministerin nimmt am Bundeskongress für Stadtentwicklung in Heidelberg teil

Vaduz (ots)

Auf Einladung von Klara Geywitz, der deutschen Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, nahm Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter am Dienstag, 17. September 2024, am Bundeskongress für Stadtentwicklung in Heidelberg in Deutschland teil.

Am Bundeskongress diskutierten Vertreterinnen und Vertreter von Privatwirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft darüber, wie die Themen Digitalisierung, Mobilität, sozialer Zusammenhalt und Klima, welche sich aktuell im Wandel befinden, sich auf die Stadtentwicklung und das Wohnen auswirken.

Im Rahmen des Kongresses trafen sich die beiden Ministerinnen Klara Geywitz und Graziella Marok-Wachter während des Kongresses zu einem Arbeitsgespräch. Schwerpunktthemen dieses Gesprächs waren Fragen des verdichteten Bauens und der Kreislaufwirtschaft.

Durch die Teilnahme am Kongress und das bilaterale Arbeitsgespräch erhielt das Ministerium für Infrastruktur und Justiz Einblick in die breiten Erfahrungen und die umfassende Grundlagenarbeit von Deutschland im Bereich des Städtebaus.