Zweite Netzwerkveranstaltung "Umwelt im Fokus - Austausch & Vernetzung Gemeinden & Land"

Vaduz (ots) - Bei einem zweitägigen Besuch in Liechtenstein informierten sich die liechtensteinischen Honorarkonsulinnen und -konsuln über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur und tauschten sich mit Entscheidungsträgern aus. Das vielseitige Programm ermöglichte den Honorarkonsulinnen und -konsuln einen vertieften Einblick in den Wirtschafts- und Finanzdienstleistungsstandort ...

mehr