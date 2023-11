Steidl SPREAD PR GmbH

Emma - The Sleep Company lädt zum Traumabend im Lindt Home of Chocolate

Zürich

Emma – The Sleep Company lässt Vorweihnachtsträume wahr werden und lädt zum exklusiven „Bettmümpfeli“ auf Emmas Wolke 7 mit einer live Performance von Singer-Songwriter Philipp Dittberner in die Lounge des Lindt Home of Chocolate in Zürich.

Der Schlafexperte Emma hat sich zum Ziel gesetzt, allen Menschen zu erholsamem Schlaf zu verhelfen. Denn nur wer gut schläft, kann währenddessen seine Batterien aufladen und wacht erholt auf. Für unser Wohlbefinden sind Träume von essenzieller Bedeutung. Einen traumhaften Moment erleben ausgewählte Gäste am 5. Dezember 2023 ab 16 Uhr. Die Lounge im Home of Chocolate von Lindt verwandelt sich für einen Abend in Emmas Wolke 7 und lädt zum exklusiven „Bettmümpfeli“. Nach einer spannenden Tour durch die Welt der Schokolade erwartet die Gäste eine Live Performance von Singer – Songwriter Philipp Dittberner, der mit seinem Song „Wolke 4“ viermal Gold bekam. Philipp Dittberner gelingt es mit seinen Songs kaum greifbare Gefühle zu treffen. Seine tiefgründigen Texte entführen in eine Welt voller Poesie und Musik. Seine Musik ist warm und behaglich, hüllt ein, wie das Gefühl sich eine Decke zu kuscheln.

Emma – The Sleep Company möchte einen unvergesslichen Moment schenken und lädt 30 bedürftige Kinder und Jugendliche ein, um in Emma´s Wolke 7 einen magischen Abend zu erleben. Zehn weitere exklusive Einladungen für 2 Personen werden auf Emmas Homepage www.emma-sleep.ch verlost.

