Fürstentum Liechtenstein

Neue Beratungsstelle integration.li öffnet die Türen

Vaduz (ots)

Seit dem 1. Juni 2024 gibt es in Liechtenstein eine landeseigene Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten. Am Donnerstag, 6. Juni werden die Türen für Interessierte geöffnet.

Die Stiftung Mintegra in Buchs sowie die infra Informations- und Beratungsstelle für Frauen in Schaan wurden vom Amt für Soziale Dienste beauftragt, ein Konzept für eine gemeinsame Beratungsstelle zu erarbeiten. Ziel war es, eine niederschwellige Anlaufstelle für Unterstützung, Information und Beratung zu schaffen.

Am 1. Juni 2024 hat die Beratungsstelle integration.li ihre Tätigkeit aufgenommen. Das Angebot umfasst Sozialberatungen sowie Begrüssungsgespräche, welche in verschiedenen Sprachen durchgeführt werden.

Bei den Sozialberatungen liegt der Fokus auf den Themen Integration, Bewilligungen/Ausländerrecht, Sozialversicherungen und Arbeit, wobei auch zu weiteren Lebensbereichen Beratungen durchgeführt werden.

Durch die Begrüssungsgespräche werden neu Zugezogene in Liechtenstein willkommen geheissen und über ihre Rechte und Pflichten sowie über das gesellschaftliche Leben und vorhandene Angebote informiert.

Am Tag der offenen Tür am 6. Juni 2024 können die Räumlichkeiten in der Poststrasse 17 in Schaan zwischen 10:00 und 13:30 Uhr besichtigt werden. Die offizielle Eröffnung findet um 10 Uhr durch Regierungsrat Manuel Frick statt.