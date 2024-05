Regierung bestellt Landesgesundheitskommission neu

Vaduz (ots) - Per 1. Juni 2024 werden die Medienorientierungen der Regierung live auf der Website www.regierung.li per Stream ausgestrahlt. Dies ermöglicht Medienschaffenden und Interessierten im In- und Ausland die Medienorientierungen in Echtzeit mitzuverfolgen und die Informationen der Regierung aus erster Hand zu erhalten. In den Medienorientierungen informiert die Regierung die Öffentlichkeit über wichtige in der ...

