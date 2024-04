Fürstentum Liechtenstein

Patrick Kaufmann am "Printemps des Poètes" in Luxemburg

Auf Einladung der österreichischen Botschaft in Luxemburg erhält Liechtenstein seit mehreren Jahren die Möglichkeit, am Literaturfestival "Printemps des Poètes" in Luxemburg teilzunehmen.

In diesem Jahr fand der "Frühling der Dichter" vom 26. bis zum 28. April 2024 in Luxemburg statt. An der 17. Auflage des Festivals lud die österreichische Botschaft am Samstag unter anderem zu einem internationalen Lyrik-Abend zum Thema "La Grâce". Der liechtensteinische bildende Künstler und Autor Patrick Kaufmann las dort vor einem internationalen Publikum insbesondere aus seinem neuesten Buch "Ferngesteuertes Schwemmholz". Patrick Kaufmann, Jahrgang 1971, ist in Balzers aufgewachsen, er lebt und arbeitet heute in Graubünden. Er studierte an der Freien Kunstakademie in Basel, wo er sich neben der Malerei mit Fragen der Wahrnehmung, philosophischer Ästhetik und dem eigenen künstlerischen Prozess auseinandersetzte.

Die Teilnahme Liechtensteins am "Printemps des Poètes" wird im Rahmen der Kulturaussenpolitik von der Regierung unterstützt. In den vergangenen Jahren war Liechtenstein an diesem Anlass durch Hansjörg Quaderer und Mathias Ospelt vertreten.