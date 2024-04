Fürstentum Liechtenstein

Baubeginn der Strassen- und Werkleitungssanierung in der Herrengasse in Vaduz

Vaduz (ots)

Der ursprüngliche Baubeginn für die Strassen- und Werkleitungssanierung in der Herrengasse in Vaduz musste wegen einer Beschwerde gegen die Verfügung der Arbeitsvergabe der Baumeisterarbeiten sowie eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung verschoben werden. Mit Beschluss des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes vom 17. April wurde der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung abgewiesen, weshalb die Auftragsvergabe der Baumeisterarbeiten nun erfolgen kann.

Aufgrund dessen haben das Amt für Tiefbau und Geoinformation, die beteiligten Werke, die Gemeinde Vaduz und die Bauunternehmung, die den Zuschlag für die Baumeisterarbeiten erhalten hat, das weitere Vorgehen und den Baubeginn besprochen.

Die Vorbereitungsarbeiten an den Lagerplätzen und an der Umfahrungsstrecke Rheindamm beginnen am Donnerstag, 25. April 2024. Die Hauptarbeiten an der Herrengasse starten am Montag, 13. Mai 2024. Ab diesem Zeitpunkt wird das bereits kommunizierte Verkehrsregime in Betrieb genommen. Der öffentliche Busverkehr in Fahrtrichtung Schaan wird einspurig durch die Baustelle geführt. In Fahrtrichtung Triesen wird dieser über die Egertastrasse umgeleitet. Der übrige Verkehr in Fahrtrichtung Schaan wird ebenfalls einspurig durch die Baustelle geführt. In Fahrtrichtung Triesen wird der Verkehr über die Achse Lochgass - Rheindamm umgeleitet.

Weitere Informationen zur Umleitungsstrecke und der Verkehrsführung während den Bauarbeiten können unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-tiefbau-und-geoinformation/baustelleninformationen/ausbau-herrengasse-vaduz.

Aufgrund der Verzögerungen des Baubeginns muss auch das detaillierte Bauprogramm überarbeitet werden. Die Beteiligten sind bestrebt, den verspäteten Baubeginn zu kompensieren. Nach aktuellem Kenntnisstand kann der Grossteil der Werkleitungsarbeiten noch vor dem kommenden Winter abgeschlossen werden. Ein Abschluss aller Arbeiten, wie die Finalisierung der Pflästerungs- und Belagsarbeiten ist nach wie vor im Frühjahr 2025 geplant.