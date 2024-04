Fürstentum Liechtenstein

Gerüstet für den Notfall in den Ferien: Reise-App des EDA

Vaduz (ots)

Kürzlich wurde die kostenlose Reise-App des Schweizerischen Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) überarbeitet und noch benutzerfreundlicher gestaltet. Auch liechtensteinische Staatsangehörige können dieses seit 2019 bestehende Angebot der Schweiz nutzen. Insbesondere für die Ferien kann die App wertvolle Informationen liefern und in einem Notfall den Kontakt zu konsularischen Vertretungen vor Ort erleichtern.

Über die EDA Reise-App können sich Reisende registrieren und ihre Reise erfassen. So kann das EDA beispielsweise über die aktuelle Sicherheitslage vor Ort und allfällige Ausreisemöglichkeiten aus einem Krisengebiet informieren. Das neueste Update unterstützt Reisende auch bei den Vorbereitungen für die Reise.

In der App sind Adressen, Kontaktdaten und die Website der nächstgelegenen Schweizer Vertretung direkt auffindbar, welche in Notfällen auch liechtensteinischen Staatsangehörigen Hilfe leisten kann. Die Vertretung kann via App über Telefon, Skype oder Mail kontaktiert werden.

Reisende können zudem die Notrufnummern des Reiselands (Feuerwehr, Polizei, Ambulanz) weltweit direkt via App abrufen. Die App zeigt zudem die Reisehinweise des EDA an, welche eine Einschätzung möglicher Risiken und empfohlene Vorsichtsmassnahmen enthält. Wichtig ist, dass im Rahmen des konsularischen Schutzes Hilfe in Notfällen geleistet werden kann, vorausgesetzt, dass die Betroffenen bereits alles unternommen haben, um sich selbst zu helfen.

Die App kann kostenlost im App Store heruntergeladen werden. Weitere Informationen finden sich unter: https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise/laenderunabhaengigereiseinformationen/travel-admin-app.html