Fürstentum Liechtenstein

Feuerwehr Einführungskurs

Vaduz (ots)

Von Mittwoch, 10. April 2024, bis Samstag, 13. April 2024, findet in Gamprin-Bendern unter der Leitung von Kurskommandant Remo Kind der Einführungskurs für neue Feuerwehrleute statt.

An diesem Kurs erhalten die 46 Teilnehmer der Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren einen Einblick in das umfassende Aufgabengebiet der Feuerwehr und üben sich in der praktischen Grundausbildung insbesondere in den Bereichen Brandbekämpfung und Rettungsdienst. Die praktischen Übungslektionen finden an verschiedenen Orten in Gamprin und Bendern statt und auch die Übungsanlage beim ABS in Vaduz wird in den Kurs einbezogen.

Am Samstag, 13. April 2024, beginnt um 13.45 Uhr eine sehr interessante Schlussübung beim "Restaurant Löwen" in Bendern. Besucher sind herzlich eingeladen den jungen Feuerwehrleuten bei ihrer Arbeit zuzusehen.