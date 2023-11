Ferris Bühler Communications

Höchste Weihnachtsbeleuchtung der Stadt in Sihlcity

Bild-Infos

Download

In diesem Jahr hebt Sihlcity die Weihnachtsbeleuchtung in Zürich auf ein neues Level: Das Wahrzeichen des Zürcher Einkaufszentrums, der 60 Meter hohe Kamin auf dem Kalanderplatz, wird durch eine neue Licht-Inszenierung zur höchsten Weihnachtsbeleuchtung der Stadt.

Beleuchtungsanimationen mit wechselnden Motiven werden darauf zu sehen sein. Dafür wurden 52’000 Lichter am Kamin angebracht, die zeitgleich mit Lucy am 23. November um 18 Uhr erstmals leuchten werden. Dies ist gleichzeitig der Startschuss für die magische Weihnachtswelt in Sihlcity, die unter anderem eine Selfie-Eishöhle bereithält und sogar Kristalle regnen lässt.

Mehr Informationen zu den Highlights der Weihnachtswelt in Sihlcity erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Unter diesem Link steht Ihnen erstes Bildmaterial der Kamin-Inszenierung zum Download bereit.

Bei Fragen und Interview-Wünschen stehe ich per Rückmail oder telefonisch zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Elisabeth Zirk

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direct +41 56 544 61 67 elisabeth@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung Wei~ity 15.11.2023.docx