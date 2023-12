Fürstentum Liechtenstein

Umweltkalender 2024 zum Thema "Nachhaltige Bodenseeregion"

Vaduz (ots)

In der Agenda 2030 der UNO werden 17 Nachhaltigkeitsziele (SDG-Ziele) definiert. Sie beschreiben als Vision eine Gesellschaft, die einen respektvollen und langfristig ausgelegten Umgang mit sich und der Umwelt pflegt. Die Ziele berücksichtigen die komplexen Zusammenhänge zwischen Ökologie, Gesellschaft und Wirtschaft.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit kann in unterschiedlichsten Formen stattfinden. Das Amt für Umwelt hat sich für den Umweltkalender 2024 zum wiederholten Mal für einen künstlerischen Zugang entschieden und darüber hinaus die Grenzen überwindende Komponente der Nachhaltigkeitsziele hervorgehoben. Entstanden ist so erstmals eine grenzüberschreitende Komposition mit Bildern aus drei Ländern. Beigesteuert haben diese jeweils Schülerinnen und Schüler aus Liechtenstein (Liechtensteinisches Gymnasium in Vaduz), der Schweiz (Stiftung Kinderdorf Pestalozzi in Trogen) und Österreich (Volksschule in Bürserberg).

Während der Gestaltung der Bilder haben sich die Kinder und Jugendlichen mit den SDG-Zielen auseinandergesetzt und sich Gedanken darüber gemacht, was ihre persönlichen Wünsche zu einem der Ziele sind, was sie selbst tun können, um ein Ziel zu erreichen, oder welche Bedeutung ein Ziel für sie und ihre Familie hat. Diese Gedanken und Wünsche ergänzen die Bilder in wenigen Worten, so dass es jedem Nutzer des Kalenders selbst überlassen ist, eigene Überlegungen zu den verschiedenen Bildern anzustellen.

Das Amt für Umwelt koordiniert den Umweltkalender seit 40 Jahren. Er ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich und leistet durch die Mitarbeit von Schülerinnen und Schülern einen wichtigen Beitrag zur Umwelterziehung.

Der Umweltkalender 2024 bietet zudem erneut Angaben zum Liechtensteiner Jahreslauf im Kalendarium und viele wichtige Informationen zum Thema Abfallvermeidung und Recycling. Der Veranstaltungskalender ist in gesammelter Form im hinteren Teil des Kalenders zu finden.

Der Umweltkalender 2024 liegt ab sofort wie gewohnt in Postämtern und Gemeindekanzleien zur freien Mitnahme auf.