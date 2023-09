Fürstentum Liechtenstein

Clara Guerra übernimmt die Leitung der Stabsstelle für Finanzplatzinnovation und Digitalisierung

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 26. September 2023, hat die Regierung Clara Guerra per 1. Oktober 2023 zur Leiterin der Stabsstelle für Finanzplatzinnovation und Digitalisierung (SFID) bestellt.

Clara Guerra, die ihren Wohnsitz in Triesenberg hat, ist seit der Etablierung der SFID im Jahr 2019 innerhalb der Liechtensteinischen Landesverwaltung tätig. Sie hat massgeblich an der Konzeption, dem Aufbau und der Gestaltung der Stabsstelle mitgewirkt und bekleidet seit November 2021 die Position der stellvertretenden Leiterin.

Nach Abschluss ihres Studiums der Rechtswissenschaften sammelte Guerra internationale Erfahrungen, unter anderem am Internationalen UN-Strafgerichtshof in Den Haag sowie durch anwaltliche Tätigkeiten in Wien. Ihre Promotion erfolgte 2015 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder.

Vor ihrem Eintritt in die Landesverwaltung war Guerra in verschiedenen Positionen bei Technologie-Innovationsunternehmen international tätig. Ihre spezialisierte Arbeit im Bereich des Internet der Dinge (IoT) führte sie 2017 nach Liechtenstein.