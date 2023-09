Pensionistinnen und Pensionisten der LLV zu Besuch im Brauhaus

Vaduz (ots) - Der liechtensteinische Forstdienst veranstaltet alle sieben Jahre die "Liechtensteinischen Waldtage". Diese finden dieses Jahr vom 18. bis 23. September 2023 in Schaan statt. In dieser Woche werden rund 4000 Schülerinnen und Schüler in den Wald eingeladen, um diesen besser kennenzulernen. An sieben Stationen werden den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Waldthemen nähergebracht. Die Kinder und Jugendlichen bekommen hautnah einen Einblick in ...

