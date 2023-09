Fürstentum Liechtenstein

Regierung ernennt Marion Spirig zur Leiterin des Amtes für Hochbau und Raumplanung

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 19. September 2023 hat die Regierung Marion Spirig, Dipl. Architektin ETH, zur neuen Leiterin des Amtes für Hochbau und Raumplanung ernannt.

Die in Gamprin wohnhafte Architektin leitet aktuell die Abteilung Hochbau einer Liechtensteiner Gemeinde. Zuvor hat sie in der Privatwirtschaft gearbeitet und dabei unter anderem den Standort St. Gallen eines grossen Architekturbüros aufgebaut und geleitet. Sie übernimmt die Leitung des Amtes für Hochbau und Raumplanung am 1. Januar 2024.

Stephan Banzer wird zukünftig als stellvertretender Amtsleiter und Abteilungsleiter der Abteilung Raum- und Verkehrsplanung tätig sein. Er hatte seit der Reorganisation des Amtes für Bau und Infrastruktur und dessen Aufgliederung in drei Stellen das Amt für Hochbau und Raumplanung interimistisch geleitet und fachlich wie organisatorisch weiterentwickelt. Die Regierung bedankt sich bei Stephan Banzer für seinen Einsatz in dieser Zeit.