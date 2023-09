Fürstentum Liechtenstein

Regierungschef Daniel Risch trifft Bundeskanzler Karl Nehammer zu Arbeitsgespräch

Vaduz (ots)

Am Donnerstag, 14. September traf sich Regierungschef Daniel Risch im Rahmen eines Besuchs in Wien mit dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer zu einem Arbeitsgespräch. Im Mittelpunkt standen dabei die Pflege der bilateralen Beziehungen, die Zusammenarbeit in Europa sowie der Krieg in der Ukraine und seine Folgen.

Die Nachbarstaaten Liechtenstein und Österreich sind freundschaftlich verbunden und arbeiten in praktisch allen Bereichen eng zusammen. Regierungschef Daniel Risch unterstrich bei seinem Gespräch mit Bundeskanzler Nehammer das Anliegen der liechtensteinischen Regierung, die ausgezeichneten Beziehungen zu Österreich und den Austausch auf hoher politischer Ebene regelmässig zu pflegen.

In diesem Zusammenhang betonte der Regierungschef auch die Wichtigkeit der europäischen Dimension der Zusammenarbeit zwischen Österreich und Liechtenstein. In diesem Sinne tauschte er sich mit Bundeskanzler Nehammer zu aktuellen Fragen betreffend die Europäische Union (EU) bzw. den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) aus.

Schliesslich wurden der Krieg in der Ukraine und dessen vielfältige Folgen thematisiert. Dabei hob Regierungschef Daniel Risch hervor, dass es gerade in Krisenzeiten wichtig ist, auf verlässliche Partner zählen zu können.