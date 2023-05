Fürstentum Liechtenstein

Schülerinnen und Schüler zu Besuch bei Regierungschef Daniel Risch

Vaduz (ots)

Regierungschef Daniel Risch empfing am Donnerstag, 4. Mai 2023, eine Schülergruppe der 4. Klassen der Realschule Vaduz zum gemeinsamen Austausch im Regierungsgebäude.

Einleitend gab Regierungschef Daniel Risch den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in seine tägliche Arbeit. Anschliessend waren die jungen Erwachsenen an der Reihe: Sie stellten zahlreiche Fragen zu Themen, die die Jugend bewegt. Die Themen reichten vom Elektroauto, zum Wahlalter 16 bis hin zum Beitritt Liechtensteins zur EU. "Ich schätze den direkten Austausch mit Jugendlichen und freue mich stets über die politische Beteiligung von jungen Menschen in Liechtenstein", sagt Daniel Risch. Zum Abschluss konnten die Schülerinnen und Schüler, darunter auch drei Schülerinnen aus der Ukraine, einen Blick ins Büro des Regierungschefs werfen.

Im Anschluss an das Treffen besuchte die Schülergruppe die Landtagsabgeordneten während der Mai-Session.