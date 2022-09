ZHAW - Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften

Studienbeginn für rund 4'500 Studierende an der ZHAW

Bild-Infos

Download

Studienbeginn für rund 4'500 Studierende an der ZHAW

Am 19. September 2022 begrüsst die ZHAW rund 4'500 neue Studierende. Damit studieren an den drei ZHAW-Standorten insgesamt rund 14'100 Personen in 33 Bachelor- und 19 Masterstudiengängen. Nebst drei neuen Bachelorstudiengängen wird auch der Master of Science «Real Estate & Facility Management» neu angeboten.

Kommenden Montag beginnen rund 4'500 Studierende ihr Studium an der ZHAW (Vorjahr: 4’700). Die Gesamtzahl der Studierenden beträgt damit an den drei Standorten Winterthur, Wädenswil und Zürich zusammen rund 14'100 Personen (Vorjahr: 14’700). Den grössten Zuwachs verzeichnete das ZHAW Departement Life Sciences und Facility Management mit rund 13 Prozent. Grund dafür sind in erster Linie die zwei neuen Bachelorstudiengänge «Biomedizinische Labordiagnostik» und «Applied Digital Life Sciences» sowie der Master of Science in «Real Estate & Facility Management».

Drei neue Bachelorstudiengänge

Der praxisnahe Bachelorstudiengang «Biomedizinische Labordiagnostik» hat einen Anteil von über 30 Prozent Labor- und Berufspraktika. Durch die Kooperation der beiden ZHAW Departemente Gesundheit und Life Sciences und Facility Management entspricht das Studium den wachsenden gesellschaftlichen und technischen Anforderungen an die Diagnostik und Gesundheitsversorgung.

Am ZHAW Departement Life Sciences und Facility Management können Studierende künftig auch den Bachelor in «Applied Digital Life Sciences» absolvieren. Das Bachelorstudium bildet die Schnittstelle zwischen Data Science und Life Sciences. Studierende lernen Fragestellungen aus den Life Sciences mit verschiedenen digitalen Werkzeugen und datenbasierten Methoden zu bearbeiten.

Im Studiengang «Angewandtes Recht» an der ZHAW School of Management and Law erhalten Studierende eine generalistische juristische Grundausbildung, welche die Kerngebiete des Schweizer Rechts abdeckt. Das Studium vermittelt unter anderem juristische Sprach- sowie Methodenkompetenzen und kann als Teilzeit- oder Vollzeitmodell studiert werden.

Master of Science in «Real Estate & Facility Management»

Real Estate und Facility Management können einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltig gebauten Umwelt leisten. Der Masterstudiengang «Real Estate & Facility Management» ist schweizweit der erste Masterstudiengang, der die Bereiche des Real Estate und Facility Management mit den Megatrends Nachhaltigkeit und Digitalisierung kombiniert. Sei es im Bereich Ökonomie, Finanzen, Services oder Operational Technology: Die Studierenden lernen Mitarbeitende zu führen, Innovationen anzustossen, Nachhaltigkeit umzusetzen und Ökonomie zu leben. Der Studiengang wird gemeinsam vom ZHAW Departement Life Sciences und Facility Management mit der ZHAW School of Management and Law angeboten.

Kontakt

Medienstelle der ZHAW, Telefon: 058 934 75 75, E-Mail: medien@zhaw.ch

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Corporate Communications Gertrudstrasse 15 Postfach CH-8401 Winterthur Tel. +41 58 934 75 75 medien@zhaw.ch www.zhaw.ch/medien