Fürstentum Liechtenstein

Regierung beschliesst weiteres Vorgehen betreffend Streetwork Liechtenstein

Vaduz (ots)

Die Regierung hat am Dienstag, 7. März 2023 eine Kooperation mit der Stiftung Offene Jugendarbeit Liechtenstein und der Gemeinde Schaan für ein Streetwork-Angebot im ganzen Land zur Kenntnis genommen.

Im Jahr 2021 hat die Regierung den Aufbau eines neuen Leistungsangebots im Bereich Streetwork beschlossen. Alle elf Gemeinden haben sich dem Auftrag und der Finanzierung angeschlossen. Im Rahmen des öffentlichen Ausschreibungsverfahrens wurde kein geeigneter Anbieter gefunden. In der Zwischenzeit konnten verschiede Gespräche geführt werden unter anderem mit der Stiftung Offene Jugendarbeit Liechtenstein. Die Stiftung hat sich bereits in der aufsuchenden Sozialarbeit mit Jugendlichen etabliert und möchte ihr Angebot mit dem Projekt Streetwork Liechtenstein auf die aufsuchende Sozialarbeit von Erwachsenen erweitern. Da in der Vergangenheit Streetwork lediglich in der Gemeinde Schaan durchgeführt wurde, ist nicht abschätzbar, wie hoch der Bedarf für das gesamte Land sein wird. Das Projekt wird nun in Kooperation mit der Stiftung Offene Jugendarbeit Liechtenstein und der Gemeinde Schaan als Pilotprojekt für die Dauer von zwei Jahren aufgegleist. Zirka ein halbes Jahr vor Ablauf dieses Zeitraums soll das Pilotprojekt evaluiert werden und anschliessend das weitere Vorgehen diskutiert und beschlossen werden. Im März 2023 soll mit dem Rekrutierungsprozess begonnen werden, so dass das Projekt im Sommer 2023 starten kann.