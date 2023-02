Fürstentum Liechtenstein

Sven Lässer wird Leiter des Zivilstandsamts

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 28. Februar 2023 Sven Lässer zum Leiter des Zivilstandsamts bestellt. Der bisherige Leiter, Hansjörg Meier, geht in Frühpension.

Sven Lässer arbeitet seit 1993 für die Liechtensteinische Landesverwaltung und hat in dieser Zeit verschiedene Stationen durchlaufen. Als Mitarbeiter im Personalbereich und anschliessend als Abteilungsleiter Organisationsentwicklung sowie Amtsleiter-Stellvertreter im Amt für Personal und Organisation konnte er sich ein umfassendes Wissen über verschiedenste Verwaltungsgebiete und deren Prozesse und Strukturen aneignen. In der Folge war er als Leiter der Fachstelle E-Government mehrere Jahre für die strategische Ausrichtung und Realisierung von E-Government-Vorhaben der gesamten Landesverwaltung verantwortlich. In seiner aktuellen Tätigkeit als Abteilungsleiter Applikationen im Amt für Informatik trägt er die Gesamtverantwortung über mehr als 300 Fachapplikationen sowie für die Realisierung von sämtlichen Eigenentwicklungen. Sven Lässer fungiert unter anderem als Projektleiter für die Applikation zur Führung von zentralen Stammdaten für natürliche Personen, Unternehmen sowie Sachstammdaten. Ein Teilgebiet dieses Projekts war die Integration und Neuausrichtung der Funktionalitäten, die vom Zivilstandsamt benötigt werden. In diesem Rahmen konnte Sven Lässer bereits einen vertieften Einblick in die Aufgaben und Prozesse des Zivilstandsamts gewinnen.

Sven Lässer studierte Betriebswirtschaft an der Hochschule St. Gallen (HSG), absolvierte ein Nachdiplomstudium in Personalmanagement und bildete sich stetig in den Bereichen Change-, Prozess-, Organisations- und Wissens-Management weiter.

Sven Lässer wird die Leitung des Zivilstandsamts spätestens am 1. September 2023 übernehmen.