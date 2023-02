Fürstentum Liechtenstein

Eva Maria Mödlagl wird Leiterin des Amts für Gesundheit

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 28. Februar hat die Regierung Eva Maria Mödlagl per 1. Oktober 2023 zur Leiterin des Amts für Gesundheit bestellt. Der derzeitige Amtsleiter Peter Gstöhl verlässt die Landesverwaltung Ende September aufgrund seiner Pensionierung.

Eva Maria Mödlagl ist in Feldkirch wohnhaft und arbeitet seit 2006 in der Landesverwaltung. Seit 2012 verantwortet sie die Aufsicht über die Krankenversicherung im Amt für Gesundheit, seit 2018 hat sie zudem die Position der stellvertretenden Amtsleiterin inne. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft und mehrjähriger Tätigkeit an der Universität Innsbruck promovierte sie 1998. Vor ihrer Tätigkeit für die Landesverwaltung arbeitete sie im Amt der Vorarlberger Landesregierung sowie als Leiterin der Abteilung Finanzen beim Verkehrsverbund Vorarlberg.