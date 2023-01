Fürstentum Liechtenstein

Regierung verabschiedet Stellungnahme zur Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare im Adoptionsrecht

Vaduz (ots)

Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom Dienstag, 24. Januar 2023 die Stellungnahme zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die Abänderung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches und des Partnerschaftsgesetzes aufgeworfenen Fragen verabschiedet. Mit dieser Vorlage wird eine völlige Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare im Adoptionsrecht erzielt.

Im Rahmen der ersten Lesung im Landtag, welche am 2. Dezember 2022 stattgefunden hat, wurden einige wenige Fragen gestellt, welche mit der vorliegenden Stellungnahme beantwortet werden. Die Fragen bezogen sich insbesondere auf die Adoption durch Lebensgefährt/innen sowie die Anzahl an Fremdkindadoptionen in Liechtenstein in den letzten zehn Jahren.

Der Landtag wird die vorliegende Stellungnahme voraussichtlich im März 2023 in zweiter und abschliessender Lesung behandeln.