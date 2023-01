Fürstentum Liechtenstein

Arbeitsbesuch von Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck bei Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni

Vaduz (ots)

Am Montag, 16. Januar 2023 empfing Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni den deutschen Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz zu einem Arbeitsbesuch in Vaduz.

Im Zentrum des Gesprächs zwischen Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und Vizekanzler Robert Habeck standen mit der Energie- und Klimapolitik von Deutschland und Liechtenstein zwei hochaktuelle Themen. Darüber hinaus wurde über die gegenwärtige Wirtschaftslage sowie über Liechtensteins Integration in Europa via EWR diskutiert. "Der informative und freundschaftliche Erfahrungsaustausch mit Deutschland in diesen wichtigen Themen ist für uns sehr wertvoll und trägt zur Stärkung unserer guten Beziehungen bei", betonte Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni im Anschluss an den Besuch.

Nach dem Arbeitsgespräch mit Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni wurde Vizekanzler Robert Habeck von Regierungschef Daniel Risch zu einem Höflichkeitsbesuch und einem informellen Austausch empfangen.