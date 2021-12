Alliance Laundry Systems

Speed Queen eröffnet Premium-Waschsalon am Alexanderplatz in Berlin

Ripon, Wisconsin (ots/PRNewswire)

Speed Queen®, der weltweit führende Anbieter von Wäschereiprodukten für gewerbliche Zwecke, sorgt mit Salons auf der ganzen Welt für ein neues Kundenerlebnis. Dieses Premium-Erlebnis bringt die Marke nun in Form eines neuen Stores am Berliner Alexanderplatz auch nach Deutschland.

„Die Waschsalons der Marke Speed Queen bieten ein absolut unvergleichliches Wascherlebnis", erklärte Marco Treggiari, Leiter der lizenzierten Speed Queen-Salons in Europa. „Wir freuen uns, dieses außerordentlich profitable Geschäftskonzept jetzt auch nach Deutschland zu bringen. In unseren über 900 lizenzierten Filialen in ganz Europa hat sich dieses äußerst erfolgreiche Modell, das den Eigentümern durch ein hervorragendes Erlebnis für die Kunden eine hohe Investitionsrendite bietet, bewährt."

Speed Queen-Waschsalons gibt es jetzt in 28 Ländern und mehr als 465 Städten in Europa. Darüber hinaus sind die 700 Investoren ein weiterer Beweis für den unglaublichen Wert, den das Unternehmen bietet. Kunden in ganz Europa lieben die Marke Speed Queen für ihre Geschwindigkeit, Effizienz und Technologie, die ihnen hilft, das Wäschewaschen so schnell wie möglich hinter sich zu bringen.

Wie alle Speed Queen-Waschsalons wird auch der Standort Alexanderplatz mit langlebigen, hocheffizienten Großraumwaschmaschinen und Wäschetrocknern ausgestattet, die den Kunden helfen, ihre Wäsche in unter einer Stunde zu waschen. Die mit 25 Maschinen ausgestattete Selbstbedienungswäscherei wird voraussichtlich am 20. Dezember eröffnet. Weitere Waschsalons sind für weitere Investoren in Berlin (Karl-Marx-Straße) sowie für Krefeld, Stuttgart und Köln geplant.

Mit Premium-Angeboten wie Maschinen mit großem Fassungsvermögen in eleganten Räumlichkeiten, einer kundenorientierten Mobil-App, Prämienprogrammen und Funktionen für den Eigentümer wie eine digitale Marketingplattform und ein Business-Dashboard hat Speed Queen das Erlebnis des Waschsalons sowohl für den Eigentümer als auch für den Kunden revolutioniert. „Der Unterschied ist für den Kunden wirklich spürbar und macht das Wäschewaschen zu einem ganz anderen Erlebnis", betont Marco Treggiari.

„In der nächsten Phase unserer Expansion bauen wir eher auf dem amerikanischen Waschsalon-Modell auf, bei dem die Salons mit mehr als 100 Maschinen ausgestattet werden können und mehr als 1 Million USD Umsatz machen", so Treggiari. „Genau wie am Alexanderplatz setzen wir auf ehrgeizigere Projekte mit größerer Grundfläche und mehr als 20 Maschinen. Wir betreiben bereits einige große Waschsalons in Paris, Barcelona, Madrid, Dublin, Warschau und Rom."

Weitere Informationen zu Speed Queen und über die Eröffnung eines Speed Queen-Waschsalons in Ihrer Stadt sowie zur Suche eines Speed Queen-Salons in Ihrer Nähe finden Sie auf www.speedqueeninvestor.com

Informationen zu Speed Queen

Speed Queen bietet Besitzern von Münzwäschereien seit 1908 eine Vielzahl innovativer und zuverlässiger gewerblicher Waschmaschinen, Trockner und anderer Geräte für ihre Waschsalons. Als Branchenführer ist Speed Queen bestrebt, mit seiner Marktexpertise das Wachstum der Wäschereibranche zu unterstützen. Die Marke ist ein Unternehmen von Alliance Laundry Systems LLC mit Sitz in Ripon, Wisconsin, einem weltweit führenden Hersteller von gewerblichen Wäschereiprodukten und Anbieter von Dienstleistungen für Waschsalons, Mehrfamilienhaus-Wäschereiausstattung und Wäschereien im öffentlichen Sektor. Weitere Informationen finden Sie unter www.speedqueeninvestor.com

