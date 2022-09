Fürstentum Liechtenstein

Fachkurs Atemschutz in Vaduz

Vaduz (ots)

Von Donnerstag, 22. September, bis Samstag, 24. September 2022, findet in Vaduz unter der Leitung von Kurskommandant Gerold Kind, Gamprin, zum ersten Mal der Fachkurs "Atemschutz 2" statt. Die 30 Teilnehmer aus den Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren haben die Grundausbildung absolviert und vertiefen ihre Kenntnisse im Atemschutz.

Die Teilnehmer lernen bei dem Kurs eine Reihe von AS-spezifischen Einsatzarten kennen, u.a. den Einsatz von Lüftern und Brände in Tiefgaragen. Ein weiteres Schwergewicht bildet die Personenrettung und dabei insbesondere die Selbst- und Kameradenrettung.

Die praktischen Lektionen und alle Arbeiten an den Geräten finden auf der Feuerwehr-Übungsanlage oder in geeigneten Gebäuden in Vaduz statt. Für die wenigen theoretischen Lektionen sowie Reinigung und Prüfen der Geräte steht das Feuerwehrdepot Vaduz zur Verfügung.