Fürstentum Liechtenstein

Empfehlung zur Befüllung der Heizöltanks

Vaduz (ots)

In der Schweiz wurde den Betreibern einer Zweistoffanlage empfohlen, ihre Anlagen ab dem 1. Oktober 2022 auf Heizölbetrieb umzustellen. Als Zweistoffanlagen werden Anlagen zur Wärmegewinnung bezeichnet, die sowohl mit Gas wie auch mit Heizöl betrieben werden können. Durch diese Umschaltung können Betreiber von Zweistoffanlagen einen wichtigen und schnell wirkenden Beitrag zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit leisten. In Liechtenstein verfügt nur die "Liechtenstein Wärme" über eine Zweistoffanlage, die ebenfalls per 1. Oktober von Gas auf Heizölbetrieb umgestellt wird.

Infolge der Umschaltung der Zweistoffanlagen und dem erhöhten Mehrbedarf an Heizöl für Notstromaggregate wird mehr Heizöl als üblicherweise benötigt. Dies kann im Zusammenhang mit der saisonal bedingten Zunahme der Bestellungen aus der Bevölkerung für ihre Heizungsanlagen zu Lieferschwierigkeiten führen. Heizöl steht grundsätzlich in ausreichenden Mengen zur Verfügung. Die möglichen Lieferengpässe und Verzögerungen sind auf die begrenzten Fahrzeug- und Transportkapazitäten auf Strasse und Schiene zurückzuführen.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Regierung der Bevölkerung ihre Heizöltanks zu füllen.