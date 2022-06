Fürstentum Liechtenstein

Erwachsenenbildung Liechtenstein: Miriam Calörtscher vier weitere Jahre im Stiftungsrat

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 7. Juni 2022, eine Neubestellung für den Stiftungsrat der Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein vorgenommen.

Für die Mandatsperiode vom 19. Juni 2022 bis am 18. Juni 2026 wird Miriam Calörtscher aus Mauren demnach erneut im Gremium Einsitz nehmen. Calörtscher fungierte bereits in ihrer ersten Amtszeit mit Ende am 18. Juni als Vizepräsidentin des Stiftungsrats und hat sich für eine zweite Mandatsperiode zur Verfügung gestellt.

Komplettiert wird der Stiftungsrat der Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein durch die bisherigen Mitglieder Judith Oehri (Vaduz, Präsidentin) Andrea Heutschi-Rhomberg (Schaan), Roman Jenal (Ruggell) und Jürgen Posch (Vaduz).

Die Regierung dankt Miriam Calörtscher für ihre Bereitschaft, auch weiterhin im Stiftungsrat der Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein mitzuwirken und wünscht ihr bei der Ausübung ihres Mandats viel Freude und Erfolg.