IDENTITÄTEN: Ein Austausch-Kunstprojekt zwischen Österreich und Liechtenstein

Vaduz (ots) - Am Dienstag, 31. Mai ist die Covid-19-Teststrasse zum letzten Mal an ihrem bisherigen Standort in der Marktplatzgarage in Vaduz geöffnet. Ab Donnerstag, 2. Juni werden Covid-19-Tests am neuen Standort auf dem Wille-Areal (Zollstrasse 45, Vaduz) durchgeführt, die Zufahrt ist signalisiert. Die Teststrasse bleibt unverändert am Mittwoch und am Sonntag ...

