COVID-19: Regierung bittet um strikte Einhaltung der Massnahmen

Die Regierung führte am Dienstag, 4. Januar erneut eine Lagebeurteilung durch. Derzeit sind 43 Covid-19-Erkrankungen im Schnitt der letzten sieben Tage zu verzeichnen. Die Anzahl der Omikron-Varianten hat auch in Liechtenstein stark zugenommen. Bislang waren 163 solche Fälle zu verzeichnen. Damit dürfte die Omikron-Variante auch in Liechtenstein schon sehr bald dominant sein. Für eine Verlangsamung der Verbreitung ist eine konsequente Einhaltung der Schutzmassnahmen notwendig.

Massnahmen am Arbeitsplatz

Die Regierung empfiehlt Homeoffice weiterhin überall dort, wo es möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten. Am Arbeitsplatz gilt nach wie vor eine Maskentragpflicht, wenn sich mehr als eine Person in einem Raum aufhält. Dies gilt auch bei Kaffee- oder Mittagspausen. Ein weiteres wichtiges Instrument in der Pandemiebekämpfung sind die repetitiven Tests in Betrieben. Diese werden weiterhin kostenlos angeboten.

Grosse Vorsicht zum Schulbeginn

Am 10. Januar beginnt der Unterricht nach den Winterferien. Die seit Dezember geltende Maskentragepflicht für Kinder ab 6 Jahren gilt auch in allen Schulen - ausgenommen sind Kindergärten sowie die Basisstufe - während den ersten zwei Wochen. Das Tragen einer Maske ist aus gesundheitlicher Sicht absolut unbedenklich und bietet einen sehr guten Schutz vor einer Erkrankung. Eine Befreiung von der Maskentragpflicht ist nur mit einem ärztlichen Attest möglich. Von Eltern unterzeichnete Schreiben, die derzeit an die Schulleitungen abgegeben werden, reichen dazu nicht aus.

Die repetitiven Tests werden weiterhin auch an den Schulen angeboten. Bei flächendeckender Teilnahme, können Ansteckungen frühzeitig nachgewiesen, infizierte Personen isoliert und Ansteckungsketten unterbrochen werden. Die Regierung bittet deshalb erneut alle Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, die bis anhin nicht bei den Tests mitgemacht haben, sich in der kommenden Woche dazu anzumelden. Nehmen künftig genügend Schülerinnen und Schüler einer Klasse an den Schultests teil, ist eine verlässliche Aussage zum Infektionsgeschehen möglich und die Aufhebung der Maskenpflicht während des Unterrichts ab dem 24. Januar vorgesehen.

Weitere Informationen stehen auf www.hebensorg.li zur Verfügung.

Live-Sendung zum Thema Covid-19-Impfungen

Die Regierung empfiehlt allen Einwohnerinnen und Einwohnern ab 5 Jahren eine Impfung gegen Covid-19 sowie allen Personen, die bereits geimpft sind, eine Auffrischimpfung. Anmeldungen für eine Auffrischimpfung werden frühestens drei Monate nach der Zweitimpfung entgegengenommen und es sollten Termine ausgewählt werden, die mindestens vier Monate nach der Zweitimpfung liegen. Eine Anmeldung für Auffrischimpfungen sowie für Erst- und Zweitimpfungen ist auf www.impfung.li möglich.

Für Fragen rund ums Thema Impfen stehen Regierungsrat Manuel Frick, Amtsärztin Silvia Dehler, Epidemiologin Monika Büchel-Marxer sowie Kinderarzt Daniel Egli am Freitag, 7. Januar 2022, um 12:00 Uhr im Rahmen einer Live-Sendung auf Radio Liechtenstein zur Verfügung.