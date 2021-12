Fürstentum Liechtenstein

COVID-19: Regierung ermahnt zum Jahreswechsel nochmals zu grösster Vorsicht

Vaduz (ots)

Die Regierung führte am Dienstag, 28. Dezember 2021 eine Lagebeurteilung durch. Trotz dem Rückgang der Fallzahlen in den letzten Tagen bewegen sich diese nach wie vor auf hohem Niveau. Derzeit sind rund 36 Fälle im Schnitt pro Tag zu verzeichnen. Die 7-Tages-Inzidenz hochgerechnet auf 100'000 Einwohner liegt bei 650 Fällen. Aufgrund der Treffen über die Weihnachts-Feiertage ist mit einem erneuten Anstieg zu rechnen. Bislang waren in Liechtenstein 35 Fälle der Omikron-Variante zu verzeichnen. Aufgrund dieser Virus-Variante ist davon auszugehen, dass die Inzidenzen erneut stark ansteigen werden. Zwecks Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit hat die Regierung daher alle Betreiber von kritischer Infrastruktur ersucht, ihre Krisenpläne zu aktualisieren und im Bedarfsfall zu aktivieren.

Silvester- und Neujahrsfeiern

Für alle Veranstaltungen in Innenräumen gilt, dass der Zutritt auf geimpfte und genesene Personen (2G) zu beschränken ist. Dies gilt auch für private Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen. In öffentlich zugänglichen Innenräumen müssen alle Personen ab 6 Jahren eine Gesichtsmaske tragen. Die Regierung empfiehlt das Tragen von FFP2-Masken und bittet weiterhin um Zurückhaltung bei Sozialkontakten. Dies gilt auch für die anstehenden Silvester- und Neujahrfeiern. Bei allen Treffen zwischen Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, sollte der Mindestabstand von 1.5 Metern strikt eingehalten werden. Wo dies nicht möglich ist, sollten Gesichtsmasken getragen werden. Aufgrund der Gefahr einer Ansteckung durch Aerosole sollten die Innenräume zudem oft gelüftet werden. Auch bei den Neujahrswünschen ist auf Händeschütteln oder anderen Körperkontakt zu verzichten. Bei allen Kontakten ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass auch symptomlose Personen die Krankheit weiterverbreiten können.

Anmeldung für Impfungen

Personen, die ihre Zweitimpfung vor mindestens drei Monaten erhalten haben, können sich auf www.impfung.li für eine Auffrischimpfung ab dem 3. Januar im Impfzentrum Mühleholz anmelden. Der Termin der Auffrischimpfung sollte vier Monate nach der Zweitimpfung liegen. Es werden keine brieflichen Einladungen mehr an Personen verschickt, die für eine Auffrischimpfung in Frage kommen. Ebenfalls sind Anmeldungen für Erst- und Zweitimpfungen über www.impfung.li möglich. Seit dem 27. Dezember können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren für eine Impfung angemeldet werden.