Pressemitteilung: In Genf entsteht das erste Stay KooooK der Westschweiz

In Genf entsteht das erste Stay KooooK der Westschweiz

An zentraler Lage in Genf entsteht das erste Stay KooooK von SV Hotel in der Westschweiz. Mit dem neuen Haus an der Rue de la Servette erweitert SV Hotel das Portfolio der eigenen Marke auf bereits sechs Häuser. Das Konzept einer gemischten Nutzung wird auch in Genf umgesetzt. Im Erdgeschoss werden ein Supermarkt und ein Restaurant einziehen, die rund 84 Stay KooooK Studios entstehen auf den acht darüber gelegenen Stockwerken. Die Nachfrage nach Extended Stay Angeboten ist im internationalen Genf besonders groß.

Dübendorf, 10. November 2021. – Das neue Extended Stay Haus der Marke Stay KooooK entsteht an der Rue de la Servette in Genf. Besser könnte die Lage nicht sein: Zu Fuß erreicht man in zehn Minuten den Hauptbahnhof Cornavin. Mit dem gleich vor der Türe gelegenen Tram ist man in zwanzig Minuten beim internationalen Messezentrum Palexpo, in fünfzehn Minuten am Flughafen und noch schneller am UN Sitz, dem Palais des Nations. Das Wahrzeichen der Stadt, der Jet d’Eau am Genfersee ist auch nur einen Steinwurf entfernt. Der ideale Ort für Reisende, die länger in Genf bleiben und sich wie zu Hause fühlen möchten.

„Wir stellen eine große Nachfrage bei Familien fest, die ein vorübergehendes Zuhause suchen. Gerade in der Diplomatenstadt Genf ist dieser Markt besonders groß. Rund ein Drittel der Studios konzipieren wir deshalb als Family-Studio,“ erklärt Beat Kuhn, Managing Director SV Hotel. SV Hotel ist mit Stay KooooK weiterhin auf Wachstumskurs. Bereits fest steht, dass bis Ende 2025 mindestens sechs Stay KooooK eröffnet sein werden (siehe Facts & Figures). Das rasche Wachstum zeigt, wie groß die Angebotslücke im Bereich Extended Stay ist, in die das innovative Konzept von SV Hotel vorstößt. Beat Kuhn ergänzt: „Wir haben weitere Wachstumspläne an Premium-Lagen.“

Starke Nachfrage nach Extended Stay

Das erste Haus der Marke Stay KooooK in Bern Wankdorf hat sich seit seiner Eröffnung im September 2020 in einem anspruchsvollen Marktumfeld sehr gut behauptet. Innert kurzer Zeit nach Lockerung der zur Eindämmung der Corona-Pandemie geltenden Reiserestriktionen waren sämtliche Studios ausgebucht. „Die Corona-Pandemie hat dem Segment Extended Stay noch mehr Schub verliehen. Reisende suchen heute mehr denn je einen sicheren Rückzugsort. Wir sehen zudem einen Trend zu längeren Business-Reisen. Kürzere Trips werden seltener, denn die Videokonferenz ist mit der Pandemie in jedem Unternehmen angekommen“ erklärt Volker Thamm, Director Business Development SV Hotel. „Auch Investoren sehen in unserem Konzept deshalb großes Potenzial.“

Rückzugsort mitten in der City

Das Gebäude wurde vom Architektenbüro Frei Stefani aus Genf entworfen. Das Herzstück jedes Stay KooooK ist das Wohnzimmer. An der Rue de la Servette wird dieses auf dem 9. Stock liegen, umgeben von einer exklusiven Panoramaterrasse. Von dieser reicht der Blick bis zum See und dem Montblanc Massiv. Das Haus wird über eigene Parkplätze verfügen, ist aber mit einer Tramstation gleich vor der Haustüre auch mit dem öffentlichen Verkehr bestens erreichbar. Die Ausstattung der Studios mit Kitchenette und Waschmaschine macht es leicht, sich für längere Zeit einzurichten. Mit dem verschiebbaren Wohnelement The Slide können Gäste das Studio nach ihren Bedürfnissen nutzen. Die Hosts nehmen sich Zeit für individuelle Gästebedürfnisse und sorgen dafür, dass sich im Stay KooooK alle willkommen und zu Hause fühlen.

FACTS & FIGURES

Die Stay KooooK Projekt im Überblick

Bern Wankdorf: Offen seit September 2020

Nürnberg City und Bern City: Im Bau, Eröffnung für 2022 geplant

Leipzig City: Im Bau, Eröffnung für 2023 geplant

Hamburg City: In Planung, Eröffnung für 2024/2025 geplant

Genf City: In Planung, Eröffnung für 2023 geplant

Individualisierte Raumnutzung mit The Slide

Das multifunktionale Raumelement The Slide ist das herausragende Merkmal des Raumkonzepts und ein Novum in der Hotellerie. Über drei Jahre hat SV Hotel mit einem Team aus Interieur-Designern, Ingenieur, Architekten, Schreinern, Digital- und Hospitality-Experten an der Entwicklung gearbeitet. Stay KooooK und The Slide wurden 2021 mit verschiedenen Design Awards ausgezeichnet. Mit einem leichten Zug am Hebel lassen sich mit The Slide alle Studios situativ den jeweiligen Bedürfnissen der Gäste anpassen. Der Raum kann ohne Kraft und ohne Aufwand in einen Aufenthalts-, Wohn- oder einen Freiraum umgestaltet werden: The Slide gibt entweder Platz frei für das Bett oder für eine voll ausgestattete Küche.

Bequem reisen mit der Stay KooooK App

Der Gast durchläuft bei Stay KooooK online und offline eine nahtlose Guest Journey und hat ein einheitliches Markenerlebnis. Sämtliche Touchpoints sind digitalisiert und in einer praktischen App vereint. Gäste können alle Transaktionen, von der Buchung bis zur Türöffnung an einem Ort abwickeln. Diese Vereinfachung kommt gut an, wie die Gästebewertungen zeigen. Auch für die Mitarbeitenden des Stay KooooK bedeutet dies ein großes Plus: Sie können der Gästebetreuung mehr Zeit widmen. Der Kern des Angebots, das Gastgebertum, erhält dank der Digitalisierung den Raum, der ihm gebührt.

Bildrechte: FREI & STEFANI SA, ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT

Über SV Hotel

SV Hotel gehört zur Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe SV Group mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. SV Hotel betreibt als Franchisenehmerin Hotels der Marriott-Marken Courtyard, Residence Inn, Renaissance und Moxy in der Schweiz und in Deutschland. Neu gehört Hyatt Centric mit einem ersten Haus in Hamburg zum Portfolio. Zum Hotelangebot gehören weiter die eigene mehrfach ausgezeichnete Marke Stay KooooK und die Hotels La Pergola in Bern und Amaris in Olten, Schweiz. Die SV Group beschäftigt im DACH Raum rund 7'000 Mitarbeitende.

