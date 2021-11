Fürstentum Liechtenstein

Nationaler Zukunftstag - Die Berufswelt entdecken

Vaduz (ots)

Am Donnerstag, 11. November findet nach einer Corona-bedingten Pause der Zukunftstag in vielen Betrieben und Institutionen Liechtensteins wieder statt. Schulkinder der

5. Klassen der Primarschulen und der 1. und 2. Klassen der Sekundarschulen sind eingeladen, den Seitenwechsel zu wagen und untypische Berufslaufbahnen zu erkunden.

Unter dem Motto "Seitenwechsel" sensibilisiert der Zukunftstag junge Menschen für eine geschlechterunabhängige, offene Berufswahl und ermöglicht ihnen praktische Einblicke in das breite Spektrum beruflicher Ausbildungen. Dazu begleiten sie eine erwachsene Bezugsperson an die Arbeit oder nehmen gruppenweise an einem Spezialprojekt teil.

Erfolgreiche Nachwuchsförderung

Der Sensibilisierungstag ist auch ein Gewinn für teilnehmende Betriebe und Institutionen. Sie erkennen, dass gemischte Teams erfolgreicher arbeiten und setzen sich deshalb dafür ein, die talentiertesten Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen - unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer Herkunft.

Spezialprojekte für Mädchen und Jungen

Für Mädchen bietet die Firma Alpiger Holzbau AG in Sennwald gleich drei Möglichkeiten zum Seitenwechsel in Gruppen an: Beim Modul "Mädchen-planen-los!" können die Schülerinnen mit verschiedenen Softwareprogrammen (Trimble und CAD) Baumodelle erstellen. Zudem erhalten Mädchen einen Tag lang Einblick in die Arbeit als Schreinerin oder können sich als Zimmerin betätigen.

Jungen erhalten im Labor Dr. Risch in Vaduz Einblick in die medizinische Labortätigkeit, indem sie zum Beispiel in der Gruppe pipettieren, Blutentnahme üben, Blutgruppen bestimmen, Blutausstriche herstellen, färben und mikroskopieren.

Weitere Informationen

Unter www.nationalerzukunftstag.ch finden junge Menschen, Lehrpersonen, Eltern und Betriebe zusätzliche Informationen rund um den Zukunftstag am 11. November 2021.

Der Zukunftstag ist ein Projekt der Gleichstellungsfachstellen und -kommissionen verschiedener Kantone und Städte sowie des Fürstentums Liechtenstein.

In Liechtenstein laden folgende Betriebe Kinder von Mitarbeitenden ein:

Depac Anstalt, Eschen

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Vaduz

First Advisory Group, Vaduz

Gebr. Hilti AG BauUnternehmung, Schaan

Herbert Ospelt Anstalt, Bendern

Labor Dr. Risch, Vaduz

Landespolizei Fürstentum Liechtenstein, Vaduz

Liechtensteinische Kraftwerke, Schaan

Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz

Liechtensteinische Landesbibliothek, Vaduz

Liechtensteinische Landesverwaltung, Vaduz

Liechtensteinisches Landesspital, Vaduz

ThyssenKrupp Presta AG, Eschen

Umicore Thin Film Products AG, Balzers

Widmer Industrieservice AG, Eschen

Spezialprojekte für Mädchen: Alpiger Holzbau AG - FL, Sennwald

Spezialprojekte für Jungen: Labor Dr. Risch, Vaduz