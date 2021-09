Fürstentum Liechtenstein

Zweitimpfungen vom 13. September werden im Impfzentrum durchgeführt

Vaduz (ots)

Personen, die am 13. September ihre Erstimpfung im Impfzentrum durchführen liessen, werden am 18. oder 20. Oktober ihre Zweitimpfung ebenfalls im Impfzentrum erhalten. Die Termine wurden per SMS an die bei der Anmeldung hinterlegte Mobilnummer versendet.

Personen, die keine Information zu ihrem Zweittermin erhalten haben, werden darum gebeten, sich unter hotline.impfung@llv.li oder +423 236 76 45 mit der Hotline des Impfzentrums in Verbindung zu setzen. Diese ist werktags jeweils zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr telefonisch erreichbar. Wer bereits einen Termin für die Zweitimpfung in einer Arztpraxis gebucht hat, wird darum gebeten, diesen wahrzunehmen. Diese Personen haben vom Impfzentrum bewusst keinen Termin erhalten.