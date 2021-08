Fürstentum Liechtenstein

Ehrung langjährig tätiger Lehrpersonen

Vaduz (ots)

Lehrpersonen, welche in diesem Jahr ein Dienstjubiläum mit 25 oder mehr Dienstjahren feiern können, sowie alle neu pensionierten Lehrerinnen und Leh­rer wurden vom Schulamt am Freitag, 27. August 2021 ins Restaurant Weinstube in Nendeln eingeladen. Beginnend mit einer Schweigeminute zu Gedenken an I.D. Fürstin Marie begrüsste die neue Schulamtsleiterin Rachel Guerra die Gäste. Sie gratulierte den Jubilarinnen und Jubilaren und dankte für die langjährige und verdienstvolle Tätigkeit.

"Bildung ist ein Aufruf zu lebenslangem Lernen", sagte Guerra in ihrer Ansprache. Die anwesenden Jubilarinnen und Jubilare seien auch in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren mit bestem Beispiel vorangegangen. Generationen von Lernenden mit neuen Ideen und Vorstellungen hätten sie auf deren Ausbildungsweg begleitet, den Unterricht überarbeiteten Lehrplänen angepasst und modernisiert, und letztlich auch ermöglicht, dass technische Veränderungen und damit neue Formen des Lehrens und Lernens im Unterricht Einzug hielten.

Guerra lobte zudem, dass die bislang erfolgreiche Bewältigung der Covid-19-Pandemie ohne die Unterstützung und Solidarität der Lehrpersonen nicht möglich gewesen wäre. "Unser oberstes Ziel, dass aufgrund der Pandemie keine Schülerin / kein Schüler in der Bildungslaufbahn beeinträchtigt wird, haben wir erreicht." Alle diese Veränderungen und die Ansprüche des tagtäglichen Unterrichts erforderten gute Lehrerinnen und Lehrer mit entsprechendem Engagement. Die langjährige Erfahrung und die Bereitschaft, sich weiterzubilden, bilde dafür in jedem Lehrerteam ein wichtiges Fundament. Den in Pension gehenden Lehrpersonen dankte sie für ihr langjähriges Wirken im liechtensteinischen Schulwesen und wünschte für die Zukunft alles Gute.