Fürstentum Liechtenstein

100 Jahre Verfassung: Attraktive Neuerungen auf www.gesetze.li

Vaduz (ots)

Der Rechtsdienst der Regierung erweitert zum Jubiläum seine Gesetzesdatenbank um historische Versionen der Verfassung.

Mehr als 20'000 Fassungen von liechtensteinischen Rechtsvorschriften sind derzeit auf www.gesetze.li abrufbar. Mit einem Klick findet man nicht nur sämtliche seit 1863 kundgemachten Landesgesetzblätter und alle aktuell geltenden Rechtsvorschriften in konsolidierter Form, sondern auch deren historische Fassungen zurück bis 1. Januar 2010. Eine historische Fassung zeigt eine Rechtsvorschrift exakt so, wie sie zu einem beliebigen Datum in der Vergangenheit Gültigkeit hatte.

"Künftig werden wir von ausgewählten Gesetzen historische Fassungen zurück bis zu ihrem Inkrafttreten anbieten", erklärt Marion Frick-Tabarelli, die Leiterin des Rechtsdienstes der Regierung. "Den Anfang machen wir anlässlich des 100 Jahre Jubiläums mit der Verfassung und stellen ab sofort alle ihre ehemals geltenden Versionen seit 1921 bereit."

Mit seiner Gesetzesdatenbank bietet der Rechtsdienst der Regierung Laien wie Fachleuten modernste Dienstleistungen rund um das liechtensteinische Recht. "Für das Jubiläumsjahr haben wir noch weitere interessante Neuerungen vorbereitet. So freue ich mich schon sehr auf eine Jubiläumstextausgabe der Verfassung, die wir im Herbst herausgeben werden", erklärt Marion Frick-Tabarelli.