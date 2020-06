Fürstentum Liechtenstein

Neue COVID-19-Bestimmungen in Kraft

Mit der neuen Covid-19-Verordnung, die seit heute, Freitag, 26. Juni in Kraft ist, sind die Massnahmen, welche zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus erlassen wurden, weitgehend aufgehoben. Angesichts der in einigen Ländern wieder ansteigenden Fallzahlen mahnt die Regierung zu grosser Vorsicht, insbesondere im Zusammenhang mit Reisen. Die Regierung setzt weiterhin stark auf die Eigenverantwortung und den gesunden Menschenverstand der Einwohnerinnen und Einwohner in Bezug auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Das Amt für Gesundheit hat Erläuterungen zur neuen Verordnung zusammengestellt. Diese sind auf der Homepage des Amtes für Gesundheit abrufbar: https://www.llv.li/inhalt/118865/amtsstellen/verordnung-und-erlauterungen

Das Fürstentum Liechtenstein verzeichnete bisher insgesamt 82 laborbestätigte Fälle (Personen, die in Liechtenstein wohnhaft sind). Innerhalb des letzten Tages wurden keine zusätzlichen Fälle gemeldet. Bisher trat ein Todesfall im Zusammenhang mit einer laborbestätigten COVID-19-Erkrankung auf. Alle weiteren Erkrankten sind in der Zwischenzeit genesen. Für weitere Informationen wird auf die Homepage www.regierung.li/coronavirus sowie auf die Homepage www.hebensorg.li verwiesen.

Bislang erfolgte die Meldung der aktuellen Fallzahlen täglich mit einer Medienmitteilung. Ab dem 27. Juni 2020 erfolgt keine Meldung mehr, solange keine zusätzlichen laborbestätigen Fälle zu verzeichnen sind. Eine tägliche Aktualisierung der Fallzahlen erfolgt auf der Homepage des Amtes für Gesundheit: https://www.llv.li/files/ag/aktuelle-fallzahlen.pdf

Die Fallzahlen werden jeweils bis am späten Nachmittag nachgeführt.

