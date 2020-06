Fürstentum Liechtenstein

Wirtschafts- und Finanzdaten zu Liechtenstein 2020

Vaduz (ots)

Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen stellt zum dritten Mal die Broschüre mit den verfügbaren Wirtschafts- und Finanzdaten in einer aktualisierten Fassung bereit. Sie wurde vom Liechtenstein-Institut im Auftrag des Ministeriums mit Datenstand 31. Mai 2020 erarbeitet.

Diese Informationsbroschüre enthält einen Überblick an relevanten Daten und Fakten zur liechtensteinischen Wirtschaft und zu den öffentlichen Finanzen. So können sich Interessierte in Kürze über den aktuellen Stand und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes informieren. Die Daten sind grösstenteils international vergleichbar und stammen hauptsächlich aus Publikationen des Amtes für Statistik, der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), des Bundesamts für Statistik, von Eurostat sowie des Liechtenstein-Instituts.

Für die Aussendarstellung Liechtensteins liefert die Broschüre eine übersichtliche Zusammenstellung der Wirtschafts- und Finanzdaten. Dieses Bedürfnis besteht sowohl im Hinblick auf Länderassessments oder Länderratings, der Berücksichtigung Liechtensteins in Datenbanken internationaler Organisationen oder als Hintergrundinformationen für Gespräche und Verhandlungen sowie Medienberichterstattungen der Regierung und der Verbände.

Die Publikation ist unter http://www.regierung.li/downloads abrufbar. Ebenso eine ins Englische übersetzte Version, da die Informationsbroschüre vor allem auch im internationalen Umfeld eingesetzt werden soll.

Pressekontakt:

Ministerium für Präsidiales und Finanzen

Markus Biedermann, Generalsekretär

T +423 236 60 09