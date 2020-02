Fürstentum Liechtenstein

Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2019" - Einladung zur Präsentation der prämierten Bücher

Am Dienstag, 11. Februar 2020 um 18.00 Uhr, überreicht Regierungsrätin Katrin Eggenberger im Rahmen einer Präsentation die Urkunden für die Schönsten Bücher aus Liechtenstein 2019 an die Preisträger. Je eine Urkunde erhalten Verlag, Gestalter, Druckerei und Buchbinderei. Zu diesem feierlichen Anlass im Fürst Johannes Saal im Regierungsgebäude sind alle interessierten Bücherfreunde herzlich eingeladen.

Der Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein" wird seit dem Jahre 2001 veranstaltet. An der Ausschreibung für das Jahr 2019 konnten sich alle Buchgestalter sowie die an der Produktion beteiligten Institutionen und Firmen mit Büchern beteiligen, die im Jahr 2019 erschienen sind. Die Anmeldung hatte durch die Gestalter, Druckereien, Buchbindereien oder Verlage zu erfolgen, wobei mindestens einer der vier beteiligten Partner in Liechtenstein tätig sein muss.

Eingereicht wurden 12 Publikationen, die von einer aus Fachpersonen zusammengesetzten Jury beurteilt wurden. Im Zentrum der Jurierung stand bei diesem Wettbewerb nicht der Inhalt des Buchs, sondern das vorbildlich gestaltete Buch. Massgebend für die Beurteilung der Bücher waren daher insbesondere die Idee und Konzeption, die grafische Gestaltung, die Typografie, die Qualität des Druckes, die Qualität des Einbandes, die verwendeten Materialien und der Gesamteindruck. Die Jury setzte sich mit den eingereichten Titeln kritisch auseinander und bestimmte die Preisträger in zwei aufeinanderfolgenden Jurierungsrunden.

